Минобороны Польши о "Рамштайне": может быть последней встречей такого формата

Завтра, 9 января, состоится очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе"Рамштайн". Но встреча может быть последней в таком формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, которого цитирует 300 Polityka.
"Это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности. Я считаю, что НАТО должен взять на себя большее бремя, как он взял на себя большее бремя сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясенке", - заявил глава ведомства.
Он напомнил, что сейчас его страна вместе с Германией, а также Италией возглавляет коалицию бронетанковых сил. Поэтому на встрече "Рамштайн" он планирует представить те достижения, которые уже есть за плечами за время полномасштабной войны.
Завтра состоится очередное заседание в формате "Рамштайн". На встрече также будет присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин, для которого это заседание станет последним на этом посту.
Известно, что во время "Рамштайна" планируют составить план обороноспособности Украины до 2027 года. В частности Соединенные Штаты Америки (США) могут объявить о значительном пакете помощи Киеву.
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