ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони показало фото фортифікацій, які ЗСУ зводять у Сумській області

Сумська область, Четвер 07 березня 2024 15:20
UA EN RU
Міноборони показало фото фортифікацій, які ЗСУ зводять у Сумській області Фото: ЗСУ зводять у Сумській області фортифікації (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України продовжують зводити оборонні споруди, зараз опорники будують у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Продовжуємо будувати фортифікації по всій країні", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони показали процес зведення опорних пунктів.

Фото: Будівництво оборонних споруд (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

За повідомленням оборонного відомства, це відбувається в Сумській області.

Посилення оборонних споруд по всій Україні

Нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки росіян.

Також речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій заявив, що на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі. Це добротні дерев'яні траншеї, які також обладнані певними бетонними бункерами, які ще називають "бронекапсулами".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
NEWS
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію