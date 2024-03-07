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Минобороны показало фото фортификаций, которые ВСУ возводят в Сумской области

Сумская область, Четверг 07 марта 2024 15:20
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Минобороны показало фото фортификаций, которые ВСУ возводят в Сумской области Фото: ВСУ возводят в Сумской области фортификации (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины продолжают возводить оборонительные сооружения, сейчас опорники строят в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Продолжаем строить фортификации по всей стране", - говорится в сообщении.

В Минобороны показали процесс возведения опорных пунктов.

Фото: Строительство оборонительных сооружений (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

По сообщению оборонного ведомства, это происходит в Сумской области.

Усиление оборонных сооружений по всей Украине

Недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки россиян.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой заявил, что на Авдеевском направлении фортификационные сооружения строят на втором рубеже. Это добротные деревянные траншеи, также оборудованные определенными бетонными бункерами, которые еще называют "бронекапсулами".

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