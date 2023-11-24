У Міноборони показали роботу мобільної вогневої групи по ворожих дронах (відео)

Російські окупанти цієї ночі атакували Україну трьома дронами-камікадзе. При цьому всі ворожі цілі збили сили ППО. У Міноборони показали кадри роботи українських воїнів по "Шахедах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони України.

"Нічна робота мобільної вогневої групи. Ми готуємось захищати українські міста та ефективно збивати ворожі "Шахеди", - зазначили у відомстві.

На відео показана робота 91-й окремого Охтирського полку оперативного забезпечення.

Night work of the mobile fire group.



We are preparing. To defend Ukrainian cities and effectively shoot down the enemy's "Shaheds".



: 91st Separate Okhtyrka Operational Support Regiment pic.twitter.com/ssvAyRDCuZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 24, 2023

Нічна атака РФ 24 листопада

Російські загарбники в ніч на 24 листопада вчергове намагалися атакувати Україну. Росіяни випустили три дрони-камікадзе типу "Шахед". Усі БПЛА були знищені Повітряними силами.

Військові зазначають, що сьогодні вночі противник атакував трьома ударними безпілотниками з південно-східного напрямку. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі дрони.

РФ готується до атак

ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зима буде важкою, але Україна краще підготовлена, ніж минулого року.

При цьому енергетики, військові та влада попереджають, що росіяни можуть готувати масовані атаки. Деякі об'єкти вже зазнали ударів.