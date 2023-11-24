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У Міноборони показали роботу мобільної вогневої групи по ворожих дронах (відео)

Україна, П'ятниця 24 листопада 2023 12:17
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У Міноборони показали роботу мобільної вогневої групи по ворожих дронах (відео) Фото: у Міноборони показали роботу мобільної вогневої групи по ворожих дронах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти цієї ночі атакували Україну трьома дронами-камікадзе. При цьому всі ворожі цілі збили сили ППО. У Міноборони показали кадри роботи українських воїнів по "Шахедах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони України.

"Нічна робота мобільної вогневої групи. Ми готуємось захищати українські міста та ефективно збивати ворожі "Шахеди", - зазначили у відомстві.

На відео показана робота 91-й окремого Охтирського полку оперативного забезпечення.

Нічна атака РФ 24 листопада

Російські загарбники в ніч на 24 листопада вчергове намагалися атакувати Україну. Росіяни випустили три дрони-камікадзе типу "Шахед". Усі БПЛА були знищені Повітряними силами.

Військові зазначають, що сьогодні вночі противник атакував трьома ударними безпілотниками з південно-східного напрямку. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі дрони.

РФ готується до атак

ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зима буде важкою, але Україна краще підготовлена, ніж минулого року.

При цьому енергетики, військові та влада попереджають, що росіяни можуть готувати масовані атаки. Деякі об'єкти вже зазнали ударів.

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