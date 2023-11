У Міноборони показали роботу мобільної вогневої групи по ворожих дронах (відео)

"Нічна робота мобільної вогневої групи. Ми готуємось захищати українські міста та ефективно збивати ворожі "Шахеди", - зазначили у відомстві.

На відео показана робота 91-й окремого Охтирського полку оперативного забезпечення.

Night work of the mobile fire group.



We are preparing. To defend Ukrainian cities and effectively shoot down the enemy's "Shaheds".



: 91st Separate Okhtyrka Operational Support Regiment pic.twitter.com/ssvAyRDCuZ