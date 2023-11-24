ua en ru
Пт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны показали работу мобильной огневой группы по вражеским дронам (видео)

Украина, Пятница 24 ноября 2023 12:17
UA EN RU
В Минобороны показали работу мобильной огневой группы по вражеским дронам (видео) Фото: в Минобороны показали работу мобильной огневой группы по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты этой ночью атаковали Украину тремя дронами-камикадзе. При этом все враждебные цели сбили силы ПВО. В Минобороны показали кадры работы украинских воинов по "Шахедам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Украины.

"Ночная работа мобильной огневой группы. Мы готовимся защищать украинские города и эффективно сбивать вражеские "Шахеды", - отметили в ведомстве.

На видео показана работа 91-го отдельного Ахтырского полка оперативного обеспечения.

Ночная атака РФ 24 ноября

Российские захватчики в ночь на 24 ноября в очередной раз пытались атаковать Украину. Россияне выпустили три дрона-камикадзе типа "Шахед". Все БПЛА были уничтожены воздушными силами.

Военные отмечают, что сегодня ночью противник атаковал тремя ударными беспилотниками с юго-восточного направления. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские дроны.

РФ готовится к атакам

ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зима будет тяжелой, но Украина лучше подготовлена, чем в прошлом.

При этом энергетики, военные и власти предупреждают, что россияне могут подготовить массированные атаки. Некоторые объекты уже получили удары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины атака дронов ПВО Война России против Украины
NEWS
Получил повестку и сразу на фронт? В ВСУ развенчали главный миф по мобилизации
Получил повестку и сразу на фронт? В ВСУ развенчали главный миф по мобилизации
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах