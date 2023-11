В Минобороны показали работу мобильной огневой группы по вражеским дронам (видео)

"Ночная работа мобильной огневой группы. Мы готовимся защищать украинские города и эффективно сбивать вражеские "Шахеды", - отметили в ведомстве.

На видео показана работа 91-го отдельного Ахтырского полка оперативного обеспечения.

Night work of the mobile fire group.



We are preparing. To defend Ukrainian cities and effectively shoot down the enemy's "Shaheds".



: 91st Separate Okhtyrka Operational Support Regiment