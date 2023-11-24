РФ вночі випустила "Шахеди": скільки збила українська ППО

Російські загарбники в ніч на 24 листопада вчергове намагалися атакувати Україну. Росіяни випустили три дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Військові зазначають, що сьогодні вночі противник атакував трьома ударними безпілотниками з південно-східного напрямку. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі дрони.

"Усі три (Шахеди, - ред.) знищено силами та засобами Повітряних сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі у Хмельницькій області лунали вибухи. Зокрема, мешканців міста Старокостянтинів закликали перебувати в укриттях. Місцева влада повідомила, що у регіоні працювала ППО.

РФ готується до атак

ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зима буде важкою, але Україна краще підготовлена, ніж минулого року.

При цьому енергетики, військові та влада попереджають, що росіяни можуть готувати масовані атаки. Деякі об'єкти вже зазнали ударів.