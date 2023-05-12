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В Міноборони показали фото з підготовки військових ЗСУ до бойових завдань

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 17:16
В Міноборони показали фото з підготовки військових ЗСУ до бойових завдань Фото: тренування військових ЗСУ (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Каріна Левицька

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади пройшли навчання перед виконанням бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Павлюк розповів, що військові проходять інтенсивні тренування в умовах, максимально наближених до бойових, а також випробовують нову стрілецьку зброю та спорядження.

"Усе знімається на відео камерами GoPro та дронами, а потім проводиться детальний аналіз дій кожного штурмовика", - додав він.

Перший замміністра пояснив, що важкі навчання виручать бійців у реальних штурмових діях.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 12 травня, в Івано-Франківській області проведуть військові навчання.

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