В Минобороны показали фото по подготовке военных ВСУ к боевым задачам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Павлюк рассказал, что военные проходят интенсивные тренировки в условиях максимально приближенных к боевым, а также испытывают новое стрелковое оружие и снаряжение.

"Все снимается на видео камерами GoPro и дронами, а затем производится детальный анализ действий каждого штурмовика", - добавил он.

Первый замминистра объяснил, что тяжелые учения выручат бойцов в реальных штурмовых действиях.

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 12 мая, в Ивано-Франковской области проведут военные учения.

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