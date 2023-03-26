У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів (відео)

"Двобій танкового екіпажу 30 ОМБр з ворожими протитанкістами. Для останніх - без варіантів. Україна переможе!" - запевняють військові.

Внаслідок двобою російські протитанкісти зазнали значних втрат.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники відбили ворожу атаку та знищили танк з екіпажем.

РБК-Україна також повідомляло, що українські бійці знищили російський танк одним пострілом з Javelin.

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