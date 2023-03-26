В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов (видео)

Украинские танкисты сошлись в поединке с противотанкистами российской армии и нанесли им потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
"Поединок танкового экипажа 30 ОМБр с вражескими противотанкистами. Для последних - без вариантов. Украина победит!" - уверяют военные.
В результате поединка российские противотанкисты понесли значительные потери.
Напомним, недавно украинские защитники отбили вражескую атаку и уничтожили танк с экипажем.
РБК-Украина также сообщало, что украинские бойцы уничтожили российский танк одним выстрелом из Javelin.
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