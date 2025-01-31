У Міноборони готують важливе рішення щодо ВЛК: запустять у лютому

В Україні вже з 28 лютого буде змінено формат взаємодії держави й військовозобов'язаного. Зокрема, постанова про придатність буде лише у цифровому форматі.
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір телемарафону.
За її словами, постанова про придатність буде вноситися через інтерфейс, який розробить Міноборони.
"Таким чином людині не потрібно буде другий раз йти в ТЦК з постановою про придатність або непридатність. Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в "Оберіг" і людині в "Резерв+" підтягнеться статус свіжої ВЛК, маю на увазі актуальної, яку він тільки що пройшов, і статус: придатний або непридатний," - розповіла Черногоренко.
Таким чином військовозобов'язаному не треба буде двічі ходити до ТЦК.
Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував статус "обмежено придатних" в Україні. Через це військовозобов'язані, які мали цей статус, повинні були пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.
Однак згодом стало відомо що для завершення процесу проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно ще щонайменше три місяці. Тож терміни проходження планувалося продовжити, щоб військовозобов'язані змогли уникнути штрафів.
Детальніше про ВЛК для "обмежено придатних" - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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