В Минобороны готовят важное решение по ВЛК: запустят в феврале

В Украине уже с 28 февраля будет изменен формат взаимодействия государства и военнообязанного. В частности, постановление о пригодности будет только в цифровом формате.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой эфир телемарафона.
По ее словам, постановление о пригодности будет вноситься через интерфейс, который разработает Минобороны.
"Таким образом человеку не нужно будет второй раз идти в ТЦК с постановлением о пригодности или непригодности. Мы передадим эти данные сразу через информационный обмен в "Оберіг" и человеку в "Резерв+" подтянется статус свежей ВВК, имею в виду актуальной, которую он только что прошел, и статус: годен или непригоден," - рассказала Черногоренко.
Таким образом военнообязанному не надо будет дважды ходить в ТЦК.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил статус "ограниченно годных" в Украине. Из-за этого военнообязанные, которые имели этот статус, должны были пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.
Однако впоследствии стало известно, что для завершения процесса прохождения военно-врачебных комиссий "ограниченно годным" украинцам нужно еще минимум три месяца. Поэтому сроки прохождения планировалось продлить, чтобы военнообязанные смогли избежать штрафов.
Подробнее о ВВК для "ограниченно годных" - читайте в материале РБК-Украина.
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