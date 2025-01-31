У Міноборони готують важливе рішення щодо ВЛК: запустять у лютому

В Україні вже з 28 лютого буде змінено формат взаємодії держави й військовозобов'язаного. Зокрема, постанова про придатність буде лише у цифровому форматі.

За її словами, постанова про придатність буде вноситися через інтерфейс, який розробить Міноборони.

"Таким чином людині не потрібно буде другий раз йти в ТЦК з постановою про придатність або непридатність. Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в "Оберіг" і людині в "Резерв+" підтягнеться статус свіжої ВЛК, маю на увазі актуальної, яку він тільки що пройшов, і статус: придатний або непридатний," - розповіла Черногоренко.

Таким чином військовозобов'язаному не треба буде двічі ходити до ТЦК.

Обмежено придатним потрібно пройти ВЛК

Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував статус "обмежено придатних" в Україні. Через це військовозобов'язані, які мали цей статус, повинні були пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.