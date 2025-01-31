ua en ru
Пт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Міноборони готують важливе рішення щодо ВЛК: запустять у лютому

П'ятниця 31 січня 2025 12:32
UA EN RU
У Міноборони готують важливе рішення щодо ВЛК: запустять у лютому Фото: Катерина Черногоренко (facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Автор: Наталія Кава

В Україні вже з 28 лютого буде змінено формат взаємодії держави й військовозобов'язаного. Зокрема, постанова про придатність буде лише у цифровому форматі.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір телемарафону.

За її словами, постанова про придатність буде вноситися через інтерфейс, який розробить Міноборони.

"Таким чином людині не потрібно буде другий раз йти в ТЦК з постановою про придатність або непридатність. Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в "Оберіг" і людині в "Резерв+" підтягнеться статус свіжої ВЛК, маю на увазі актуальної, яку він тільки що пройшов, і статус: придатний або непридатний," - розповіла Черногоренко.

Таким чином військовозобов'язаному не треба буде двічі ходити до ТЦК.

Обмежено придатним потрібно пройти ВЛК

Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував статус "обмежено придатних" в Україні. Через це військовозобов'язані, які мали цей статус, повинні були пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.

Однак згодом стало відомо що для завершення процесу проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно ще щонайменше три місяці. Тож терміни проходження планувалося продовжити, щоб військовозобов'язані змогли уникнути штрафів.

Детальніше про ВЛК для "обмежено придатних" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК ВЛК Мобілізація в Україні
NEWS
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по великому НПЗ у Волгоградській області
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по великому НПЗ у Волгоградській області
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі