В Минобороны готовят важное решение по ВЛК: запустят в феврале

В Украине уже с 28 февраля будет изменен формат взаимодействия государства и военнообязанного. В частности, постановление о пригодности будет только в цифровом формате.

По ее словам, постановление о пригодности будет вноситься через интерфейс, который разработает Минобороны.

"Таким образом человеку не нужно будет второй раз идти в ТЦК с постановлением о пригодности или непригодности. Мы передадим эти данные сразу через информационный обмен в "Оберіг" и человеку в "Резерв+" подтянется статус свежей ВВК, имею в виду актуальной, которую он только что прошел, и статус: годен или непригоден," - рассказала Черногоренко.

Таким образом военнообязанному не надо будет дважды ходить в ТЦК.

Ограниченно годным нужно пройти ВВК

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил статус "ограниченно годных" в Украине. Из-за этого военнообязанные, которые имели этот статус, должны были пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.