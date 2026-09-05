Міноборони розкрило кількість балістики, яку перехопили у серпні

Українська ППО знешкодила понад 4 600 ракет і дронів під час масованих атак у серпні 2026 року. Також українським військовим вдалося знешкодити понад 50 000 ворожих БпЛА тактичного рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Результативну роботу протиповітряної оборони забезпечили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
За місяць сили ППО збили такі повітряні цілі:
Серйозною загрозою для української протиповітряної оборони стали реактивні дрони. Під час окремих масованих обстрілів їхня частка становила майже половину від усіх далекобійних безпілотників ворога.
Для ефективного знищення таких швидкісних цілей потрібне додаткове озброєння - зокрема, авіація з ракетами "повітря-повітря", авіаційні гармати та наземні зенітні системи.
Наразі Міноборони працює над відповідним посиленням захисту неба.
Нагадаємо, росіяни продовжують щоденно завдавати комбінованих ударів по території України, виснажуючи системи протиповітряної оборони.
Зокрема, під час нічної атаки 5 вересня російські війська випустили балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 та понад 160 дронів різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити значну частину ворожих цілей.
Водночас у США шукають шляхи посилення українського захисту неба.
Зокрема, президент Дональд Трамп завуальовано підтримав ідею виробництва ракет Patriot в Україні, поширивши відповідну публікацію американських ЗМІ.