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Минобороны раскрыло количество баллистики, которую перехватили в августе

15:42 05.09.2026 Сб
2 мин
Реактивные дроны также стали серьезной угрозой для нашего неба
aimg Сергей Козачук
Фото: Минобороны повели итоги работы ПВО (facebook.com)

Украинская ПВО обезвредила более 4600 ракет и дронов во время массированных атак в августе 2026 года. Также украинским военным удалось обезвредить более 50 000 враждебных БПЛА тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что сбила украинская ПВО в августе

Результативную работу противовоздушной обороны обеспечили авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Через месяц силы ПВО сбили следующие воздушные цели:

  • 3326 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 1031 разведывательный БпЛА;
  • 820 БпЛА Lancet;
  • 101 S8000 "Бандероль";
  • 25 крылатых ракет Х-101;
  • 21 ракету Х-59/69;
  • 8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 8 ракет "Калибр";
  • 5 ракет "Оникс";
  • 4 ракеты "Искандер-К".

Новый вызов для обороны

Серьезной угрозой украинской противовоздушной обороны стали реактивные дроны. Во время отдельных массированных обстрелов их доля составляла почти половину всех дальнобойных беспилотников врага.

Для эффективного уничтожения таких скоростных целей требуется дополнительное вооружение - в частности, авиация с ракетами "воздух-воздух", авиационные пушки и наземные зенитные системы.

Минобороны работает над соответствующим усилением защиты неба.

Предыдущие атаки РФ на Украину

Напомним, россияне продолжают ежедневно наносить комбинированные удары по территории Украины, истощая системы противовоздушной обороны.

В частности, во время ночной атаки 5 сентября российские войска выпустили баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и более 160 дронов разных типов. Силам ПВО удалось обезвредить значительную часть враждебных целей.

В то же время в США ищут пути усиления украинской защиты неба.

В частности, президент Дональд Трамп завуалированно поддержал идею производства ракет Patriot в Украине, распространив соответствующую публикацию американских СМИ.

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