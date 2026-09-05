Минобороны раскрыло количество баллистики, которую перехватили в августе

Что сбила украинская ПВО в августе

Результативную работу противовоздушной обороны обеспечили авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Через месяц силы ПВО сбили следующие воздушные цели:

3326 ударных БпЛА типа Shahed;

1031 разведывательный БпЛА;

820 БпЛА Lancet;

101 S8000 "Бандероль";

25 крылатых ракет Х-101;

21 ракету Х-59/69;

8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

8 ракет "Калибр";

5 ракет "Оникс";

4 ракеты "Искандер-К".

Новый вызов для обороны

Серьезной угрозой украинской противовоздушной обороны стали реактивные дроны. Во время отдельных массированных обстрелов их доля составляла почти половину всех дальнобойных беспилотников врага.

Для эффективного уничтожения таких скоростных целей требуется дополнительное вооружение - в частности, авиация с ракетами "воздух-воздух", авиационные пушки и наземные зенитные системы.

Минобороны работает над соответствующим усилением защиты неба.