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Минобороны Пакистана: война с Индией может начаться через 2-4 дня

Понедельник 28 апреля 2025 21:17
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Минобороны Пакистана: война с Индией может начаться через 2-4 дня Иллюстративное фото: Пакистан готовиться к войне с Индией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф допускает, что война с Индией может начаться уже в ближайшие четыре дня.

Как передает РБК-Украина, об этом он заявил в эфире Samaa TV.

"Над регионом сгущаются тучи войны, напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией достигла угрожающего уровня. Потенциально война между двумя странами может разразиться в течение ближайших двух-четырех дней", - подчеркнул Асиф.

Также он считает, что инцидент с нападением на туристов в Кашмире якобы был срежиссирован Индией. По мнению министра, необходимо создать международную комиссию, предпочтительно при ООН или с участием региональных держав, для независимого расследования этого дела.

"Инцидент в Пахальгаме (поселок, где напали на туристов - ред.) - полная ложь", - добавил он.

Обновлено 22:21

Глава Минобороны Пакистана уточнил, что он не допускал начало войны с Индией в ближайшие дни.

"Мои слова неправильно истолковали. Я говорил, что следующие 2-3 дня будут важными. Я не говорил, что за 3 дня начнется война. Мы лишь психологически готовы к войне", - написал он на своей странице в Facebook.

Конфликт Индии и Пакистана

Напомним, на прошлой неделе в индийской части региона Кашмир боевики расстреляли группу туристов. Более 20 человек погибло.

Индия считает, что такое нападение организовал Пакистан - террористы расстреливали только индуистов, а мусульман (ислам - государственная религия Пакистана) оставляли в живых.

На этом фоне обе страны уже стянули свои войска к границе. Недавно там произошла перестрелка.

Детальнее о конфликте - в материале РБК-Украина.

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