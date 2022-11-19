У Міноборони оцінили ризик ядерного удару з боку Росії

На питання журналіста, чи вірить він у використання росіянами ядерної зброї, Гаврилов відповів:

"Так, це була б драма. Для всіх це буде однаково - Бог знає який сценарій - але цей тактичний ядерний удар не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої боротьби".

Ядерні погрози Росії і що про це говорять

Нагадаємо, що росіяни неодноразово погрожували Україні та Заходу ядерною зброєю. У розвідці зазначають, що такий ризик існує, особливо вздовж лінію фронту.

Втім, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, якщо Росія застосує ядерну зброю, світ повинен дати швидку і рішучу відповідь, бо в "іншому випадку запанує хаос".

При цьому навіть союзники Росії виступають проти ядерної ескалації. Так, голова КНР Сі Цзіньпін заявив про неприпустимість ядерної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.