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В Минобороны оценили риск ядерного удара со стороны России

Фото: в Минобороны оценили риск ядерного удара со стороны России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Угроза ядерного удара России по Украине, по состоянию на сейчас, низкая. Даже если россияне решатся на такой шаг, украинцы не перестанут бороться за победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Монобороны, генерал-майора в отставке Владимира Гаврилова в интервью Sky News.

На вопрос журналиста, верит ли он в использование россиянами ядерного оружия, Гаврилов ответил:

"Да, это была бы драма. Для всех это будет одинаково - Бог знает какой сценарий - но этот тактический ядерный удар не является угрозой, которая остановит нас от продолжения нашей борьбы".

Ядерные угрозы России и что об этом говорят

Напомним, что россияне неоднократно угрожали Украине и Западу ядерным оружием. В разведке отмечают, что такой риск существует, особенно вдоль линии фронта.

Впрочем, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, если Россия применит ядерное оружие, мир должен дать быстрый и решительный ответ, потому что "в противном случае воцарится хаос".

При этом даже союзники России выступают против ядерной эскалации. Так, глава КНР Си Цзиньпин заявил о недопустимости ядерной войны.

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