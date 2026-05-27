У Міноборони оголосили про впровадження нових правил навчання для мобілізованих

Ключові зміни у програмі підготовки

Як повідомили в Міноборони, оновлений стандарт БЗВП розробили на основі бойового досвіду 151-го навчального центру, щоб адаптувати систему тренувань до умов сучасної війни. Наразі нову програму впроваджено у шести навчальних центрах.

Тривалість навчання залишається стандартною - рекрути проходять підготовку протягом 51 доби. Перелік вправ також майже не змінився, проте докорінно переглянуто логіку викладання - за принципом "від простого до складного".

Головні нововведення у тренуваннях:

- вправи повторюються регулярно з поступовим ускладненням для відпрацювання навичок до автоматизму. Тактична підготовка - фокус зміщено на відпрацювання злагоджених дій у складі малих тактичних груп.

- фокус зміщено на відпрацювання злагоджених дій у складі малих тактичних груп. Медична підготовка - у тактичній догоспітальній допомозі додали 12 навчальних годин завдяки оптимізації застарілих елементів програми.

- у тактичній догоспітальній допомозі додали 12 навчальних годин завдяки оптимізації застарілих елементів програми. Боротьба з дронами - особливу увагу приділено протидії малим БПЛА. Зокрема, рекрути відпрацьовують ураження FPV-дронів за допомогою систем "лазертаг" із двосторонньою імітацією вогню.

Крім того, важливим елементом підготовки стало менторство - за кожним взводом закріплені командир та інструктор, які супроводжують курсантів на всіх етапах.

Дофахова підготовка

Окремим новаторством програми стало впровадження факультативної дофахової підготовки на поглибленому курсі індивідуального навчання.

Рекрути мають змогу добровільно опанувати найбільш затребувані на фронті напрямки:

стрілець-оператор

стрілець-рятівник

командир малої тактичної групи

Таку підготовку проходитимуть не всі мобілізовані, а лише ті, хто виявив хист, пройшов попередній відбір, продемонстрував найкращі результати індивідуальних занять та високу мотивацію.

Згідно з внутрішніми опитуваннями Сухопутних військ, перші випускники за всіма предметами підготовки оцінили свій рівень як достатній або високий.