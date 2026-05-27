В Минобороны объявили о внедрении новых правил обучения для мобилизованных

В Украине в учебных центрах Сухопутных войск ввели обновленную программу базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Обучение рекрутов теперь будет проходить с акцентом на действия в составе малых тактических групп и противодействие вражеским БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как сообщили в Минобороны, обновленный стандарт БЗВП разработали на основе боевого опыта 151-го учебного центра, чтобы адаптировать систему тренировок к условиям современной войны. Сейчас новая программа внедрена в шести учебных центрах.
Продолжительность обучения остается стандартной - рекруты проходят подготовку в течение 51 суток. Перечень упражнений также почти не изменился, однако в корне пересмотрена логика преподавания - по принципу "от простого к сложному".
Главные нововведения в тренировках:
Кроме того, важным элементом подготовки стало менторство - за каждым взводом закреплены командир и инструктор, которые сопровождают курсантов на всех этапах.
Отдельным новаторством программы стало внедрение факультативной допрофессиональной подготовки на углубленном курсе индивидуального обучения.
Рекруты имеют возможность добровольно освоить наиболее востребованные на фронте направления:
Такую подготовку будут проходить не все мобилизованные, а только те, кто проявил талант, прошел предварительный отбор, продемонстрировал лучшие результаты индивидуальных занятий и высокую мотивацию.
Согласно внутренним опросам Сухопутных войск, первые выпускники по всем предметам подготовки оценили свой уровень как достаточный или высокий.
В Украине с июня 2026 года стартует масштабная реформа армии, которая предусматривает существенные изменения в обеспечении и комплектовании войск. В частности, украинская власть анонсировала существенное повышение выплат как для тыловых должностей, так и для боевых позиций.
Кроме этого, в рамках реформирования Вооруженных сил запланировано внедрение специальных контрактов для пехотинцев с денежными бонусами от 250 до 400 тысяч гривен.
Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поэтапную "демобилизацию" уже в 2026 году, которая будет касаться ранее мобилизованных военнослужащих на основе четких временных критериев.
Параллельно в Украине продолжается обновление системы подготовки будущих офицеров военными вузами. Сейчас в стране продолжается вступительная кампания в высшие военные учебные заведения, где украинских офицеров запаса будут готовить по-новому.
Для поступающих в возрасте от 17 до 30 лет на время обучения предусмотрено полное государственное обеспечение и ежемесячные выплаты, которые на выпускных курсах или для отличников будут достигать 22 854 гривен.
Прием документов через ТЦК и СП продлится до 1 июня 2026 года, однако для абитуриентов оставили альтернативный путь - подачу документов непосредственно в приемные комиссии вузов.