В Минобороны объявили о внедрении новых правил обучения для мобилизованных

Ключевые изменения в программе подготовки

Как сообщили в Минобороны, обновленный стандарт БЗВП разработали на основе боевого опыта 151-го учебного центра, чтобы адаптировать систему тренировок к условиям современной войны. Сейчас новая программа внедрена в шести учебных центрах.

Продолжительность обучения остается стандартной - рекруты проходят подготовку в течение 51 суток. Перечень упражнений также почти не изменился, однако в корне пересмотрена логика преподавания - по принципу "от простого к сложному".

Главные нововведения в тренировках:

Огневая подготовка - упражнения повторяются регулярно с постепенным усложнением для отработки навыков до автоматизма.

- упражнения повторяются регулярно с постепенным усложнением для отработки навыков до автоматизма. Тактическая подготовка - фокус смещен на отработку слаженных действий в составе малых тактических групп.

- фокус смещен на отработку слаженных действий в составе малых тактических групп. Медицинская подготовка - в тактической догоспитальной помощи добавили 12 учебных часов благодаря оптимизации устаревших элементов программы.

- в тактической догоспитальной помощи добавили 12 учебных часов благодаря оптимизации устаревших элементов программы. Борьба с дронами - особое внимание уделено противодействию малым БПЛА. В частности, рекруты отрабатывают поражение FPV-дронов с помощью систем "лазертаг" с двусторонней имитацией огня.

Кроме того, важным элементом подготовки стало менторство - за каждым взводом закреплены командир и инструктор, которые сопровождают курсантов на всех этапах.

Дофаховая подготовка

Отдельным новаторством программы стало внедрение факультативной допрофессиональной подготовки на углубленном курсе индивидуального обучения.

Рекруты имеют возможность добровольно освоить наиболее востребованные на фронте направления:

стрелок-оператор

стрелок-спасатель

командир малой тактической группы

Такую подготовку будут проходить не все мобилизованные, а только те, кто проявил талант, прошел предварительный отбор, продемонстрировал лучшие результаты индивидуальных занятий и высокую мотивацию.

Согласно внутренним опросам Сухопутных войск, первые выпускники по всем предметам подготовки оценили свой уровень как достаточный или высокий.