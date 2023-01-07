Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
Передача Німеччиною БМП Marder може стати відправною точкою у постачанні танків Leopard для України. При цьому німецька зброє вже допомагає українцям рятувати життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Олексія Макеєва в інтерв'ю Wirtschafts Woche.
"Німецька промисловість, консультуючись з урядом Німеччини та Україною, робить вирішальний внесок у перемогу України у війні, яку розв’язала Росія проти моєї країни та проти Заходу. Навіть якщо для когось це звучить дивно: німецька зброя рятує життя та сприяє поверненню миру в Європі", - сказав він.
Водночас рішення німецької влади передати Україні броньовану техніку добре сприйняла громадськість та промисловість. Він також подякував Німеччині за зенітний комплекс Iris-T і зенітні танки Gepard, які вже показують "фантастичні результати".
При цьому Макєєв наголосив, що оптимістично налаштований щодо постачання танків Leopard. За його словами, передача німецьких БМП Marder може стати "відправною точкою" у цьому питанні.
"Я оптиміст. Після майже року від початку цього великого російського вторгнення багато людей у Німеччині нарешті зрозуміли, що ця війна - про існування України та про мир у всій Європі. Мені також приємно, що все більше людей говорять про те, що Україну потрібно підтримувати, поки моя країна не виграє цю війну і не буде боротися за мир у Європі від імені всіх європейців. Це багатообіцяюча відправна точка для урядових рішень - також щодо постачання Leopard", - додав дипломат.
Нагадаємо, у Німеччини підтвердили, що передадуть Україні до 40 бойових машин Marder. Їх планують відправити у першому кварталі 2023 року.
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