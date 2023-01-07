Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard

Передача Німеччиною БМП Marder може стати відправною точкою у постачанні танків Leopard для України. При цьому німецька зброє вже допомагає українцям рятувати життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Олексія Макеєва в інтерв'ю Wirtschafts Woche .

"Німецька промисловість, консультуючись з урядом Німеччини та Україною, робить вирішальний внесок у перемогу України у війні, яку розв’язала Росія проти моєї країни та проти Заходу. Навіть якщо для когось це звучить дивно: німецька зброя рятує життя та сприяє поверненню миру в Європі", - сказав він.

Водночас рішення німецької влади передати Україні броньовану техніку добре сприйняла громадськість та промисловість. Він також подякував Німеччині за зенітний комплекс Iris-T і зенітні танки Gepard, які вже показують "фантастичні результати".

При цьому Макєєв наголосив, що оптимістично налаштований щодо постачання танків Leopard. За його словами, передача німецьких БМП Marder може стати " відправною точкою" у цьому питанні.