У Міноборони Нідерландів оголосили про новий пакет допомоги Україні

Міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Ешильгез-Зегеріус повідомила про виділення значного фінансування на безпілотники для Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони Нідерландів.
Нідерланди спрямують 248 млн євро на закупівлю та виробництво безпілотників для ЗСУ. Про це було оголошено під час засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), у якому беруть участь представники понад 50 країн.
Як уточнюється, виробництво техніки здійснюватиметься спільно на підприємствах Нідерландів та України.
Такий формат співпраці дає змогу не тільки прискорити постачання, а й розширити виробничі можливості.
Міністр підкреслила, що безпілотники стали ключовим елементом сучасної війни.
За її словами, українські військові ефективно використовують цю техніку для відбиття постійних атак з боку Росії, демонструючи високий рівень підготовки.
Вона також зазначила, що співпраця з Україною дає змогу Нідерландам отримувати практичний досвід, а для бізнесу відкриваються додаткові можливості.
За оцінкою міністра, таке партнерство формує взаємовигідні умови для обох країн.
Нідерланди вже беруть участь в ініціативі "Лінія дронів", завдяки якій на передову було передано сотні тисяч безпілотників.
Підтримка України в цьому напрямку залишається одним із пріоритетів.
Під час зустрічі також наголошувалося, що незважаючи на увагу до ситуації на Близькому Сході, війна в Україні чинить більш значний вплив на безпеку Європи. А тому підтримка триватиме й надалі.
