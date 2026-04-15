RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Минобороны Нидерландов объявили о новом пакете помощи Украине

21:31 15.04.2026 Ср
2 мин
Нидерланды участвуют в инициативе "Линия дронов", по которой уже на фронт переданы сотни тысяч беспилотников
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дилан Ешильгез-Зегериус (GettyImages)

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус сообщила о выделении значительного финансирования на беспилотники для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Нидерландов.

Финансирование дронов для Украины

Нидерланды направят 248 млн евро на закупку и производство беспилотников для ВСУ. Об этом было объявлено во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в котором принимают участие представители более 50 стран.

Как уточняется, производство техники будет осуществляться совместно на предприятиях Нидерландов и Украины.

Такой формат сотрудничества позволяет не только ускорить поставки, но и расширить производственные возможности.

Роль дронов на поле боя

Министр подчеркнула, что беспилотники стали ключевым элементом современной войны.

По ее словам, украинские военные эффективно используют эту технику для отражения постоянных атак со стороны России, демонстрируя высокий уровень подготовки.

Она также отметила, что сотрудничество с Украиной позволяет Нидерландам получать практический опыт, а для бизнеса открываются дополнительные возможности.

По оценке министра, такое партнерство формирует взаимовыгодные условия для обеих стран.

Масштаб поддержки и международная координация

Нидерланды уже участвуют в инициативе "Линия дронов", благодаря которой на передовую было передано сотни тысяч беспилотников.

Поддержка Украины в этом направлении остается одним из приоритетов.

В ходе встречи также подчеркивалось, что несмотря на внимание к ситуации на Ближнем Востоке, война в Украине оказывает более значительное влияние на безопасность Европы. А потому поддержка будет продолжаться и дальше.

Напоминаем, что главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о НАТО, указав, что такие высказывания подрывают авторитет Альянса и ослабляют сдерживание России.

Отметим, что Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила за ускорение расширения Евросоюза, подчеркнув необходимость более активного продвижения интеграции стран-кандидатов, включая Украину.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
