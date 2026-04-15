В Минобороны Нидерландов объявили о новом пакете помощи Украине

Финансирование дронов для Украины

Нидерланды направят 248 млн евро на закупку и производство беспилотников для ВСУ. Об этом было объявлено во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в котором принимают участие представители более 50 стран.

Как уточняется, производство техники будет осуществляться совместно на предприятиях Нидерландов и Украины.

Такой формат сотрудничества позволяет не только ускорить поставки, но и расширить производственные возможности.

Роль дронов на поле боя

Министр подчеркнула, что беспилотники стали ключевым элементом современной войны.

По ее словам, украинские военные эффективно используют эту технику для отражения постоянных атак со стороны России, демонстрируя высокий уровень подготовки.

Она также отметила, что сотрудничество с Украиной позволяет Нидерландам получать практический опыт, а для бизнеса открываются дополнительные возможности.

По оценке министра, такое партнерство формирует взаимовыгодные условия для обеих стран.

Масштаб поддержки и международная координация

Нидерланды уже участвуют в инициативе "Линия дронов", благодаря которой на передовую было передано сотни тысяч беспилотников.

Поддержка Украины в этом направлении остается одним из приоритетов.

В ходе встречи также подчеркивалось, что несмотря на внимание к ситуации на Ближнем Востоке, война в Украине оказывает более значительное влияние на безопасность Европы. А потому поддержка будет продолжаться и дальше.