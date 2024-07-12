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Міноборони незабаром розпочне бета-тест застосунку "Армія+"

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони незабаром розпочне бета-тест застосунку "Армія+", який призначений для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови Міністерства оборони Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

"Окрім електронних послуг для військовозобов'язаних, ми працюємо над сервісами для військових, до яких належить застосунок "Армія+". Ми називаємо його цифровою зброєю, і дуже скоро виходимо в перший бета-тест", - заявила Черногоренко. 

Вона пояснила, що застосунок буде мобільним помічником військових та повинен спростити подання рапортів керівництву, оскільки заповнення й подача займатиме лише декілька хвилин. 

Зокрема застосунок загалом зменшить паперове навантаження у військових частинах. 

"Армія+" 

У застосунку будуть доступні документи та послуги для військових. Зокрема бійці матимуть змогу подавати рапорти, користуватись  посвідченням військовослужбовця та залишати відгук щодо служби, або ж пройти курс . 

"У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію", - заявляла раніше Черногоренко. 

Детальніше про застосунок - за посиланням

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