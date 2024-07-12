RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны в скором времени начнет бета-тест приложения "Армия+"

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны в скором времени начнет бета-тест приложения "Армия+", предназначенного для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

"Кроме электронных услуг для военнообязанных, мы работаем над сервисами для военных, к которым относится приложение "Армия+". Мы называем его цифровым оружием, и очень скоро выходим в первый бета-тест", - заявила Черногоренко. 

Она пояснила, что приложение будет мобильным помощником военных и должно упростить подачу рапортов руководству, поскольку заполнение и подача будет занимать всего несколько минут. 

В частности приложение в целом уменьшит бумажную нагрузку в воинских частях. 

"Армия+"

В приложении будут доступны документы и услуги для военных. В частности бойцы смогут подавать рапорты, пользоваться удостоверением военнослужащего и оставлять отзыв о службе, или же пройти курс. 

"В среднем командир роты сейчас тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию", - заявляла ранее Черногоренко. 

Подробнее о приложении - по ссылке .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине