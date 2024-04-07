Коли запустять застосунок "Армія+" та якими будуть перші послуги: відповідь Міноборони

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми працюємо над цим дуже активно. Анонсували, що запустимо влітку 2024 року. Власне, над цим зараз йде активна робота. Ми сформували перелік сервісів, які будуть першими під час запуску. Ми вже розуміємо, якими будуть перші сервіси", - повідомила Черногоренко.

Вона наголосила, що застосунок це не лише про формування дизайну, але й про зміну нормативно-правових актів.

"Перший наш головний документ, закон про цифровізацію армії, який підписав президент, є "зеленим світлом" для нас", - додала заступник міністра.

За словами Черногоренко, у застосунку буде ціла екосистема сервісів, проте запускати їх будуть поступово.

"Перші сервіси, які ми запускаємо - це військове посвідчення та електронні рапорти. Електронні рапорти - це найбільш потрібна функція для наших військовослужбовців", - зауважила заступник міністра.

Черногоренко повідомила, що ці дві функції запрацюють вже влітку 2024 року.

"Далі ми будемо працювати над посвідченням УБД.Це має бути сервісна функція, щоб можна було замовити у зручному місці. Держава має швидко відповідати та надавати послуги. Ось такими будуть перші сервіси в "Армії+", - підсумувала вона.