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"Війську потрібні всі". Міноборони назвало топ-5 популярних вакансій у Резерв+

Україна, Понеділок 17 лютого 2025 14:17
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"Війську потрібні всі". Міноборони назвало топ-5 популярних вакансій у Резерв+ Фото: які вакансії в армії обирають українці через Резерв+ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони назвало найпопулярніші професії, на які через "Резерв+" відгукуються охочі вступити в Сили оборони. Це напрямки штаб, БпЛА, IT, транспорт і піхота.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"Наша мета - запропонувати користувачеві у сервісі рекрутингу найширший спектр вакансій та напрямів, які існують у Силах оборони. Теза про "війську потрібні всі" не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська", - зазначила заступниця міністра оборони України.

Сервіс рекрутингу "Резерв+"

Сервіс рекрутингу запустився в застосунку "Резерв+" у жовтні минулого року. Його основною метою є оптимізація процесів відбору кадрів для Сил оборони через цифрові інструменти.

Функціонал проєкту реалізовано за допомогою інтеграції із системою LobbyX. Завдяки цій співпраці він пропонує понад 6000 відкритих посад, які містять інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки про них у ЗМІ.

Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест - наприклад, вказати, чи є завершене навчання в одній із військових сфер, чи у якому напрямі громадянин розбирається найкраще.

Раніше ми також писали про топ-10 вакансій у Нацгвардії. Про огляд наявних пропозицій та умови - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що українці віком від 18 до 24 років можуть підписати контракт із Силами оборони. Вони можуть обрати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.

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