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"Войску нужны все". Минобороны назвало топ-5 популярных вакансий в Резерв+

Украина, Понедельник 17 февраля 2025 14:17
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"Войску нужны все". Минобороны назвало топ-5 популярных вакансий в Резерв+ Фото: какие вакансии в амиии выбирают украинцы через Резерв+ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство обороны назвало самые профессии, на которые через "Резерв+" отзываются желающие вступить в Силы обороны. Это направления штаб, БПЛА, IT, транспорт и пехота.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Наша цель - предложить пользователю в сервисе рекрутинга широкий спектр вакансий и направлений, которые существуют в Силах обороны. Тезис о "армии нужны все" не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия способна принести пользу и увеличить способности войска", - отметила заместитель министра обороны Украины.

Сервис рекрутинга "Резерв+"

Сервис рекрутинга запустился в приложении "Резерв+" в октябре прошлого года. Его основной целью является оптимизация процессов отбора кадров для Сил обороны через цифровые инструменты.

Функционал проекта реализован с помощью интеграции с системой LobbyX. Благодаря этому сотрудничеству он предлагает более 6000 открытых должностей, которые содержат информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях о них в СМИ.

При поиске вакансии пользователям необходимо пройти небольшой тест - например, указать, есть ли завершенное обучение в одной из военных сфер, или в каком направлении гражданин разбирается лучше всего.

Ранее мы также писали о топ-10 вакансий в Нацгвардии. Об обзоре имеющихся предложений и условиях - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с Силами обороны. Они могут выбрать такие должности: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик.

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