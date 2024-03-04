У Міноборони назвали "трагедією" ситуацію з військовозобов'язаними, які "сидять удома"

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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