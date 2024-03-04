В Минобороны назвали "трагедией" ситуацию с военнообязанными, которые "сидят дома"

Советник Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что у военнообязанных не осталось времени сидеть дома. Он назвал нехватку боеприпасов и личного состава - "трагедией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в The Washington Post.
Как заявил Бежевец, гражданские лица боевого возраста должны смириться с тем, что "нет времени сидеть дома".
В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.
В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.
Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов 14 дней между первым и вторым чтением законопроект о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.
Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.
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