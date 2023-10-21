У Міноборони назвали терміни наступного засідання "Рамштайн"

"Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Буде фокус на підготовці до зими - ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються", - повідомив Павлюк.

За його словами, окрім зустрічі в форматі "Рамштайн" також існують щотижневі дзвінки міністра оборони з його колегами з країн-партнерів.

"Тобто робота ведеться постійно. Також ведеться робота в рамках "коаліції спроможностей", - додав він.

Нагадаємо, Україна у рамках засідання "Рамштайн-16" виступила з ініціативою створення коаліції щодо розвитку оборонної індустрії.

Що відомо про "Рамштайн-16"

Нагадаємо, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн з оборони України. Зокрема цього ж дня відбулася зустріч Ради Україна-НАТО. За результатами низки зустрічей у рамках "Рамштайну" Україна отримає фінансову та військову допомогу від країн-партнерів.

Також під час зустрічі президент Володимир Зеленський порушував питання додаткових систем ППО та боєприпасів для артилерії. Штати вважають це пріоритетом при наданні допомоги.

Як зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, українські воїни рішуче налаштовані на продовження контрнаступних дій у зимовий період, незважаючи на ускладнення погодних умов.

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