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В Минобороны назвали сроки следующего заседания "Рамштайн"

Фото: Рамштайн пройдет в ноябре (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в ноябре этого года. Окончательная дата будет известна позже.

Об этом рассказал начальником Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Следующее заседание будет в ноябре. Дата будет известна позже. Будет фокус на подготовке к зиме - ПВО, артиллерия, боеприпасы. Но потребности всегда зависят от того, что нужно воинам на фронте. И они постоянно уточняются", - сообщил Павлюк.

По его словам, кроме встречи в формате "Рамштайн" также существуют еженедельные звонки министра обороны с его коллегами из стран-партнеров.

"То есть работа ведется постоянно. Также ведется работа в рамках "коалиции возможностей", - добавил он.

Напомним, Украина в рамках заседания "Рамштайн-16" выступила с инициативой создания коалиции по развитию оборонной индустрии.

Что известно о "Рамштайне-16"

Напомним, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины. В частности, в этот же день состоялась встреча Совета Украина-НАТО. По результатам ряда встреч в рамках "Рамштайна" Украина получит финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

Также во время встречи президент Владимир Зеленский поднимал вопросы дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии. Штаты считают это приоритетом при оказании помощи.

Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, украинские воины решительно настроены на продолжение контрследующих действий в зимний период, несмотря на усложнение погодных условий.

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