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У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів складає близько 1 до 6,5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр у Facebook.

За словами командувача ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука, критична межа співвідношення втрат - 1 до 8. Він зазначив, що після цього російська армія буде психологічно "сипатись".

Ковальчук також зазначив, що окупанти вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись ще не час.

"Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - написала Маляр.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, за минулу добу українські військові ліквідували ще 300 росіян. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 65 тисяч своїх солдатів.

Вчора, під час традиційного вечірнього звернення, президент України Володимир Зеленський зазначив, що загибель навіть ста тисяч росіян не змусить Кремль задуматись про необхідність закінчення війни проти України.

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