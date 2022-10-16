В Минобороны назвали соотношение потерь украинских и российских войск

Соотношение потерь украинских защитников и российских оккупантов составляет около 1 до 6,5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Facebook .

Как заявляет Маляр, по словам командующего ОК "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука, критический предел соотношения потерь - 1 к 8. Он отметил, что после этого российская армия будет психологически "сыпаться".

Ковальчук также добавил что оккупанты уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться еще не время.

"Напротив - надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать российскую армию с нашей земли", - написала Маляр.