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В Минобороны назвали соотношение потерь украинских и российских войск

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Воскресенье 16 октября 2022 15:44
В Минобороны назвали соотношение потерь украинских и российских войск Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Соотношение потерь украинских защитников и российских оккупантов составляет около 1 до 6,5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Facebook.

Как заявляет Маляр, по словам командующего ОК "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука, критический предел соотношения потерь - 1 к 8. Он отметил, что после этого российская армия будет психологически "сыпаться".

Ковальчук также добавил что оккупанты уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться еще не время.

"Напротив - надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать российскую армию с нашей земли", - написала Маляр.

Напомним, что по данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 300 россиян. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 65 тысяч своих солдат.

Вчера, во время традиционного вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский отметил, что гибель даже ста тысяч россиян не заставит Кремль задуматься о необходимости окончания войны против Украины.

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