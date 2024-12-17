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Міноборони направило майже 2 млрд гривень на закупівлю дронів: як розподілять кошти

Ілюстративне фото: Міноборони направило майже 2 млрд гривень на закупівлю дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України спрямувало 1,89 мільярда гривень в бойові бригади на закупівлю безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

З виділених відомством коштів: 

  • 55% від суми будуть витрачені на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням;
  • 18% - буде спрямовано на закупівлю FPV-камікадзе.

Зокрема значні обсяги фінансування були виділені на закупівлю дронів бомберів, а також комплекти запчастин до них.

"Однозначним плюсом такого рішення є те, що бригади самостійно закуповують те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони одразу будуть спрямовані на фронт", - пише Міноборони. 

Дрони для ЗСУ

У жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця 2024 року в Україні планується виробництво 1,5 мільйона дронів.

Міністр оборони Рустем Умєров також зазначив, що на 2025 рік країна ставить за мету виготовити ще кілька мільйонів безпілотників, щоб не допустити домінування Росії у цій сфері.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що забезпечення Збройних Сил дронами є стратегічним пріоритетом для держави.

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