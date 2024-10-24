Міноборони напрацювало модель "цифрової" ВЛК: що зміниться

Як відзначила Черногоренко, цифрова команда вже готова технічно реалізувати функціонал.

За її словами, цифрова реформа дозволить надати можливість військовозобов'язаному та військовослужбовцям отримати медичний висновок в будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я.

"Цей медичний висновок буде направлений в цифровому форматі в систему Міністерства оборони. Далі ВЛК за своєю ініціативою буде мати можливість ознайомитися з цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення. Таким чином ми розділяємо медичний висновок на дві частини. На медичну частину... і на адміністративну частину, яка знаходиться саме в площині Міністерства оборони", - пояснила вона.

Цифровізація ВЛК

Ще в травні Черногоренко розповідала про плани Міноборони зробити територіальні-центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також ВЛК максимально зручними для військовозобов'язаних шляхом цифровізації більшості процесів.

Зокрема у червні стало відомо про плани відомства впровадити функцію електронного направлення на ВЛК "обмежено придатним" у "Резерв+".