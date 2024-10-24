Минобороны наработало модель "цифровой" ВВК: что изменится

Как отметила Черногоренко, цифровая команда уже готова технически реализовать функционал.

По ее словам, цифровая реформа позволит предоставить возможность военнообязанным и военнослужащим получить медицинское заключение в любом удобном гражданском учреждении здравоохранения.

"Это медицинское заключение будет направлено в цифровом формате в систему Министерства обороны. Далее ВВК по своей инициативе будет иметь возможность ознакомиться с этим медицинским набором данных и вынести свое административное решение. Таким образом мы разделяем медицинское заключение на две части. На медицинскую часть... и на административную часть, которая находится именно в плоскости Министерства обороны", - пояснила она.

Цифровизация ВЛК

Еще в мае Черногоренко рассказывала о планах Минобороны сделать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также ВЛК максимально удобными для военнообязанных путем цифровизации большинства процессов.

В частности, в июне стало известно о планах ведомства внедрить функцию электронного направления на ВЛК "ограниченно пригодным" в "Резерв+".