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У "Резерв+" впровадять функцію електронного направлення на ВЛК "обмежено придатним", – Міноборони

Неділя 09 червня 2024 01:06
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У "Резерв+" впровадять функцію електронного направлення на ВЛК "обмежено придатним", – Міноборони Фото: нова функція має розвантажити ТЦК (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Міністерство оборони України планує впровадити можливість отримання електронного направлення на проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) тим, хто має статус "обмежено придатний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

Наразі в застосунку немає такої функції, але її вже розглядають.

"Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в "Резерв+". Це за бажанням людини", – уточнила заступниця міністра оборони.

З появою такої технічної можливості, військовозобов'язані зможуть обрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку "Резерв+". Крім того, функція має розвантажити ТЦК.

“Але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, отримати направлення це формальна дія”, – резюмувала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, уряд України підтримав постанову про бронювання військовозобов'язаних від мобілізації через портал "Дія". За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, процес буде швидким, прозорим і без людського фактора. Зокрема, замість тижнів бронювання триватиме тепер меньше доби.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що для громадян України змінили правила постановки на військовий облік. Відтепер особи, які були зняті з нього у зв'язку з виїздом за кордон, зможуть знову стати на облік без обов'язкового повернення до України.

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