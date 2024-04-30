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В Міноборони нагадали премії за знищену техніку Росії

Фото: в Міноборони нагадали премії за знищену техніку Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військовослужбовці можуть отримати грошову виплату за знищення ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Як розповів Лазуткін: 

  • підбиття ворожого військового автомобіля "коштує" 12,18 тисячі гривень; 
  • танк - 48,72 тисячі гривень; 
  • броньована машина - 40 тисяч гривень; 
  • літак чи гелікоптер - більше 100 тисяч гривень; 
  • корабель першого рангу - 243 тисячі гривень. 

"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", - зауважив він. 

Речник Міноборони зауважив, що для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація. 

"Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою", - пояснив Лазуткін. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 29 квітня, втрати Російської Федерації склали

  • 1250 одиниць живої сили; 
  • 22 танки; 
  • 26 артилерійських систем й не тільки. 

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 468 720 солдатів.  

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