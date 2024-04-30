В Міноборони нагадали премії за знищену техніку Росії

Українські військовослужбовці можуть отримати грошову виплату за знищення ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.
Як розповів Лазуткін:
"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", - зауважив він.
Речник Міноборони зауважив, що для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація.
"Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою", - пояснив Лазуткін.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 29 квітня, втрати Російської Федерації склали:
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 468 720 солдатів.
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