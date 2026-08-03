У Міноборони нагадали про дедлайн спрощеного повернення після СЗЧ

До завершення програми спрощеного повернення на службу після СЗЧ залишилося трохи більше півтора місяця. Міноборони пояснило, хто може нею скористатися та як подати рапорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Військовослужбовці, які відповідають визначеним умовам, можуть подати рапорт до 20 вересня 2026 року включно. У Міноборони нагадали, що спрощена процедура доступна військовослужбовцям, у яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня 2026 року включно.
Програма поширюється на військовослужбовців:
Збройних сил України;
Національної гвардії України;
Державної спеціальної служби транспорту.
Після 20 вересня 2026 року скористатися цією програмою вже буде неможливо.
У межах спрощеного повернення військовослужбовець може самостійно обрати нову військову частину зі спеціального переліку в межах своєї структури.
Також можна:
зазначити бажаний напрям служби, попередній досвід та навички;
прибути безпосередньо до нової військової частини без проходження через ВСП чи батальйони резерву;
після зарахування відновити грошове, продовольче та інші види забезпечення;
отримати супровід контакт-центру Міноборони за номером 1519 на всіх етапах повернення.
Крім того, протягом шести місяців після зарахування військовослужбовця не можуть перевести до іншої військової частини без його письмової згоди.
У Міністерстві оборони повідомили, що для повернення відкриті понад 70 підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Серед них - механізовані, штурмові, десантні, артилерійські, безпілотні та інші підрозділи, які потребують військовослужбовців із різними військовими спеціальностями, досвідом та навичками.
Водночас у Міноборони застерегли, що кількість посад за окремими напрямами обмежена, тому рекомендують не відкладати подання рапорту.
Подати рапорт на повернення можна одним із трьох способів:
через застосунок "Армія+";
безпосередньо до військової частини (для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ);
через 1-й або 2-й центр рекрутингу ЗСУ (для військовослужбовців ЗСУ).
Після подання документа з військовослужбовцем зв'яжуться рекрутери. Під час розгляду враховуватимуть попередній досвід, військову спеціальність, побажання щодо служби та потреби обраного підрозділу.
З детальними умовами програми та переліком підрозділів можна ознайомитися на сайті.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив постанову №767 про запуск експериментального проєкту, згідно з яким військовим у СЗЧ дали 100 днів на "швидке" повернення до армії.
Також РБК-Україна писало, як повернутися з СЗЧ за спрощеною процедурою через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ. Цей механізм дозволяє самостійно обрати нову частину з погодженого переліку та гарантує захист від переведення в інші підрозділи протягом наступних 6 місяців без особистої згоди військовослужбовця.