В Минобороны напомнили о дедлайне упрощенного возвращения после СЗЧ

До завершения программы упрощенного возвращения на службу после СЗЧ осталось чуть больше полутора месяцев. Минобороны объяснило, кто может ею воспользоваться и как подать рапорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Военнослужащие, отвечающие определенным условиям, могут подать рапорт до 20 сентября 2026 включительно. В Минобороны напомнили, что упрощенная процедура доступна военнослужащим, у которых факт СЗЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 включительно.
Программа распространяется на военнослужащих:
Вооруженных сил Украины;
Национальная гвардия Украины;
Государственная специальная служба транспорта.
После 20 сентября 2026 воспользоваться этой программой уже будет невозможно.
В рамках упрощенного возвращения военнослужащий может самостоятельно выбрать новую воинскую часть из специального перечня внутри своей структуры.
Также можно:
указать желаемое направление службы, предыдущий опыт и навыки;
прибыть непосредственно в новую воинскую часть без прохождения через ВСП или батальоны резерва;
после зачисления восстановить денежное, продовольственное и другие виды довольствия;
получить сопровождение контакт-центра Минобороны по номеру 1519 на всех этапах возврата.
Кроме того, в течение шести месяцев после зачисления военнослужащего не могут перевести в другую воинскую часть без его письменного согласия.
В Министерстве обороны сообщили, что для возвращения открыто более 70 подразделений ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Среди них - механизированные, штурмовые, десантные, артиллерийские, беспилотные и другие подразделения, нуждающиеся военнослужащих с различными военными специальностями, опытом и навыками.
В то же время в Минобороны предупредили, что количество должностей по отдельным направлениям ограничено, поэтому рекомендуют не откладывать представление рапорта.
Подать рапорт на возврат можно одним из трех способов:
через приложение "Армия+" ;
непосредственно в воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГОСТ);
через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).
После подачи документа с военнослужащим свяжутся рекрутеры. При рассмотрении будут учитываться предыдущий опыт, военная специальность, пожелания по службе и потребности избранного подразделения.
С подробными условиями программы и перечнем подразделов можно ознакомиться на сайте.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял постановление №767 о запуске экспериментального проекта, согласно которому военным в СЗЧ дали 100 дней на "скорое" возвращение в армию.
Также РБК-Украина писало, как вернуться с СЗЧ по упрощенной процедуре через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск. Этот механизм позволяет самостоятельно выбрать новую часть согласованного перечня и гарантирует защиту от перевода в другие подразделения в течение следующих 6 месяцев без личного согласия военнослужащего.