Минобороны Молдовы сделало заявление об атаке "Шахедов" россиян по Украине этой ночью

Ударные беспилотники российских военных, запущенные во время очередной воздушной атаки по Украине вечером в понедельник, 27 февраля, не залетали на территорию Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Молдовы .

Так, в оборонном ведомстве страны отреагировали на сообщения в пабликах и мониторинговых группах о том, что "Шахеды" россиян во время очередного удара по Украине якобы залетели на территорию Молдовы в понедельник поздно вечером.

Кроме того, добавим, что в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины 26 февраля в 23:11 сообщали о том, что были зафиксированы "неустановленные БпЛА от границы с Молдовой - в направлении Хмельницкого!"

"О предполагаемом риске попадания беспилотника на территорию Республики Молдова сообщаем, что ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией (26 февраля, - ред.) вечером над Украиной, не пролетел над воздушным пространством Республики Молдова", - говорится в заявлении Миноборони Молдовы.

В министерстве добавили, что украинская сторона им подтвердила, что все запущенные "Шахеды" над Одесской областью "были уничтожены или заглушены украинским ПВО".

Атака "Шахедов" по Украине

Напомним, вечером 26 февраля российские оккупанты снова запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Сначала беспилотники фиксировали в южных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Позже Воздушные силы сообщили об угрозе дронов для Днепропетровской области.

В частности, вечером 26 февраля сбили российский дрон над Днепропетровской областью.

Детальнее о том, где замечали беспилотники россиян - в материале РБК-Украина.

Случаи попадания дронов россиян в Молдову

Ранее сообщалось, что в Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника состоялась в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.

На месте падения российского дрона-камикадзе Shahed в Модове во время атаки по Украине обнаружили не только обломки БПЛА, но и 50 кг взрывчатки.

Добавим, что через несколько дней, 17 февраля, пограничная полиция Молдовы вновь обнаружила фрагменты беспилотника. Обломки обнаружили в районе границы с Украиной.