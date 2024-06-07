Міноборони Молдови зацікавилося даними про проліт російського "Шахеда" біля Тирасполя

У ніч на 7 червня в районі міста Тирасполь пролетів російський дрон-камікадзе "Шахед". В уряді Кишинева вивчають цю інформацію.

Про це заявило Міноборони Молдови, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Служба спостереження за повітряним простором України повідомила Міноборони Молдови, що вночі 7 червня безпілотник типу "Шахед" міг порушити повітряний простір нашої країни в районі міста Тирасполь. У Міноборони Молдови заявили, що перевіряють цю інформацію. За даними України, інцидент стався о 01:42 ночі. "Цей пристрій не входив у повітряний простір, контрольований системами Національної армії. Міноборони перевіряє отриману інформацію і визначає точну траєкторію руху дрона", - заявили у відомстві.