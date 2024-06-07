Минобороны Молдовы заинтересовалось данными о пролете российского "Шахеда" возле Тирасполя

В ночь на 7 июня в районе города Тирасполь пролетел российский дрон-камикадзе "Шахед". В правительстве Кишинева изучают эту информацию.

Об этом заявило Минобороны Молдовы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Служба наблюдения за воздушным пространством Украины сообщила Минобороны Молдовы, что ночью 7 июня беспилотник типа "Шахед" мог нарушить воздушное пространство нашей страны в районе города Тирасполь. В Минобороны Молдовы заявили, что проверяют эту информацию. По данным Украины, инцидент произошел в 01:42 ночи. "Это устройство не входило в воздушное пространство, контролируемое системами Национальной армии. Минобороны проверяет полученную информацию и определяет точную траекторию движения дрона", - заявили в ведомстве.