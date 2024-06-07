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Минобороны Молдовы заинтересовалось данными о пролете российского "Шахеда" возле Тирасполя

Молдова, Пятница 07 июня 2024 20:37
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Минобороны Молдовы заинтересовалось данными о пролете российского "Шахеда" возле Тирасполя Архивное фото: Молдова изучает информацию о пролете "Шахеда" возле Тирасполя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В ночь на 7 июня в районе города Тирасполь пролетел российский дрон-камикадзе "Шахед". В правительстве Кишинева изучают эту информацию.

Об этом заявило Минобороны Молдовы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Служба наблюдения за воздушным пространством Украины сообщила Минобороны Молдовы, что ночью 7 июня беспилотник типа "Шахед" мог нарушить воздушное пространство нашей страны в районе города Тирасполь.

В Минобороны Молдовы заявили, что проверяют эту информацию. По данным Украины, инцидент произошел в 01:42 ночи.

"Это устройство не входило в воздушное пространство, контролируемое системами Национальной армии. Минобороны проверяет полученную информацию и определяет точную траекторию движения дрона", - заявили в ведомстве.

Ночная атака России

Россияне в ночь на 7 июня запустили по Украине дроны-камикадзе и крылатые ракеты по стратегической авиации.

В результате противовоздушного боя сбито 48 ударных дронов и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555. Всего оккупанты запустили по Украине 53 беспилотника.

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