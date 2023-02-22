Міноборони Молдови спростувало інформацію про роздачу повісток "на мобілізаційні навчання"
Міноборони Молдови спростували інформацію про нібито роздачу повісток необхідність з'явитися "на мобілізаційні навчання". Там назвали такі повідомлення маніпуляцією та дезінформацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства оборони Молдови.
"В онлайн просторі неодноразово поширюється неправдива інформація про відправлення громадянам повісток про мобілізаційні навчання. Попереджає суспільство, щоб воно не ставало жертвою цієї дезінформації та маніпуляцій", - йдеться в заяві.
У міністерстві зазначили, що фото фейкового порядку денного, яке розповсюджують у мережі Інтернет, ідентичне тому, що розсилали в інтернеті у квітні 2022 року.
"Просимо громадян звернути увагу на зміст так званих повісток", - додали в Міноборони Молдови та додали приклад "повістки", світлини яких розсилають в мережі.
Фото: Міноборони Молдови спростувало інформацію про роздачу повісток "на мобілізаційні навчання" (facebook.com/MDAarmy)
Нагадаємо, що ще восени минулого року в Молдові не виключили мобілізацію у разі наближення військових дій в Україні до кордонів країни або збільшення потоку мігрантів з нашої країни.
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