Минобороны Молдовы опровергли информацию о якобы раздаче повесток о необходимости явиться "на мобилизационные учения". Там назвали такие сообщения манипуляцией и дезинформацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства обороны Молдовы.

"В онлайн пространстве неоднократно распространяется ложная информация об отправке гражданам повесток о мобилизационных учениях. Предупреждает общество, чтобы оно не становилось жертвой этой дезинформации и манипуляций", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что фото фейковой повестки дня, распространяемой в сети Интернет, идентично тому, что рассылали в интернете в апреле 2022 года.

"Просим граждан обратить внимание на содержание так называемых повесток", - добавили в Минобороны Молдовы и добавили пример "повестки", фотографии которых рассылают в сети.

Фото: Минобороны Молдовы опровергло информацию о раздаче повесток "на мобилизационные учения" (facebook.com/MDAarmy)