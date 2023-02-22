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Минобороны Молдовы опровергло информацию о раздаче повесток "на мобилизационные учения"

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Кишинев, Среда 22 февраля 2023 14:48
Минобороны Молдовы опровергло информацию о раздаче повесток "на мобилизационные учения" Фото: Минобороны Молдовы опровергло информацию о раздаче повесток "на мобилизационные учения" (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

Минобороны Молдовы опровергли информацию о якобы раздаче повесток о необходимости явиться "на мобилизационные учения". Там назвали такие сообщения манипуляцией и дезинформацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства обороны Молдовы.

"В онлайн пространстве неоднократно распространяется ложная информация об отправке гражданам повесток о мобилизационных учениях. Предупреждает общество, чтобы оно не становилось жертвой этой дезинформации и манипуляций", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что фото фейковой повестки дня, распространяемой в сети Интернет, идентично тому, что рассылали в интернете в апреле 2022 года.

"Просим граждан обратить внимание на содержание так называемых повесток", - добавили в Минобороны Молдовы и добавили пример "повестки", фотографии которых рассылают в сети.

Минобороны Молдовы опровергло информацию о раздаче повесток &quot;на мобилизационные учения&quot;

Фото: Минобороны Молдовы опровергло информацию о раздаче повесток "на мобилизационные учения" (facebook.com/MDAarmy)

Напомним, что еще осенью прошлого года в Молдове не исключили мобилизацию при приближении военных действий в Украине к границам страны или увеличении потока мигрантов из нашей страны.

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