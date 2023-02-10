Російська ракета знову увійшла до повітряного простору Молдови, - Кім

Фото: російська ракета знову увійшла до повітряного простору Молдови (Getty Images)

Під час чергової атаки на Україну російська ракета увійшла до повітряного простору Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Одна ракета у повітряному просторі Молдови (транзитом поки що)", - написав Кім. Реакції молдавської сторони поки що немає. Однак, це вже не перший випадок, коли росіяни використовують повітряний простір Молдови для ракетних ударів по Україні.