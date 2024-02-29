Міноборони Литви: важливо інвестувати не тільки у свою оборону, а й в підтримку України

Литві важливо інвестувати не тільки в національну оборону, а й збільшувати підтримку, що надається Україні.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Не всі в суспільстві усвідомлюють загрозу Литві

"Мабуть, частина суспільства все-таки не відчуває подиху загрози. Це неправильно, тому що, розглядаючи загрози в перспективі, які можуть змінитися, нам необхідно нарощувати наші можливості протягом певного періоду часу", - заявив він.

За його словами, якщо почати будувати і створювати все це тільки перед обличчям реальної загрози, то буде просто пізно.

Допомогу Україні потрібно збільшувати

На його думку, Литві важливо інвестувати не тільки в національну оборону, а й збільшувати підтримку, що надається Україні.

"Поки Україна тримає фронт, здається, що все знаходиться десь далеко, за тисячу кілометрів, і, можливо, це стосується нас, але не зовсім безпосередньо", - вважає міністр.

Він нагадав, що країни обговорюють виділення 0,25% ВВП на підтримку України. Міністр запевняє, що це збільшило б поточну підтримку з боку Литви в півтора раза, але для цього теж потрібен ресурс.

Заклики до збільшення допомоги Україні

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що європейська допомога Україні не повинна залежати тільки від Німеччини. Іншим країнам також потрібно посилити підтримку.

Також Анушаускас говорив, що найближчим часом Україні можуть бути надані нові види підтримки. Це може бути не обов'язково зброя.

А посол України в Австралії Василь Мірошниченко сказав, що Канберрі необхідно змінити підхід до допомоги Україні і надати їй танки Abrams, а також гроші.