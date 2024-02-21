Буде сюрпризом для Росії: міністр оборони Литви про заплановану допомогу Україні
Найближчим часом Україні можуть бути надані нові види підтримки. Це може бути не обов'язково зброя.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Думаю, що найближчим часом ми побачимо, мені доводилося говорити з іншими міністрами, найрізноманітніші ініціативи щодо збільшення підтримки України, і це може бути не обов'язково зброя", - сказав Анушаускас.
За його словами, країни зійшлися на думці, що підтримку України потрібно збільшити і, можливо, навіть змінити за формою.
"Ми підтримуємо Україну військовими, фінансовими коштами, надаємо навчальну підтримку, але я думаю, що, можливо, будуть й інші форми, але я б не хотів зараз вдаватися в подробиці", - сказав міністр, додавши, що нехай це буде сюрпризом для Росії.
Міністр підтримав збільшення допомоги Україні
Раніше естонська розвідка підрахувала, що якби європейські країни виділили 0,25% свого ВВП на військовий бюджет України, це дало б їй змогу вести війну цього і наступного року, і стало б дуже чітким сигналом для Кремля, що Європа не залишить Україну.
"Це, звісно, подвоїло б військову підтримку і, по суті, компенсувало б відсутність США в цій підтримці в ці місяці", - сказав Анушаускас.
Блокування законопроекту щодо допомоги Україні в Сенаті
Сенат США на голосуванні 8 лютого заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону. За результатами голосування в Сенаті в ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, і 50 були "проти". Загалом потрібно було 60 голосів, щоб розпочалася робота із законодавчої ініціативи.
Нагадаємо, республіканці висунули умови демократам щодо схвалення допомоги Україні. Йдеться про безпеку кордону. Буквально нещодавно у Палаті представників США представили змінену версію пакету заходів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також забезпечення безпеки кордонів, який було представлено минулого тижня.
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