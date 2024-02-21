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Буде сюрпризом для Росії: міністр оборони Литви про заплановану допомогу Україні

Середа 21 лютого 2024 16:18
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Буде сюрпризом для Росії: міністр оборони Литви про заплановану допомогу Україні Архівне фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найближчим часом Україні можуть бути надані нові види підтримки. Це може бути не обов'язково зброя.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Думаю, що найближчим часом ми побачимо, мені доводилося говорити з іншими міністрами, найрізноманітніші ініціативи щодо збільшення підтримки України, і це може бути не обов'язково зброя", - сказав Анушаускас.

За його словами, країни зійшлися на думці, що підтримку України потрібно збільшити і, можливо, навіть змінити за формою.

"Ми підтримуємо Україну військовими, фінансовими коштами, надаємо навчальну підтримку, але я думаю, що, можливо, будуть й інші форми, але я б не хотів зараз вдаватися в подробиці", - сказав міністр, додавши, що нехай це буде сюрпризом для Росії.

Міністр підтримав збільшення допомоги Україні

Раніше естонська розвідка підрахувала, що якби європейські країни виділили 0,25% свого ВВП на військовий бюджет України, це дало б їй змогу вести війну цього і наступного року, і стало б дуже чітким сигналом для Кремля, що Європа не залишить Україну.

"Це, звісно, подвоїло б військову підтримку і, по суті, компенсувало б відсутність США в цій підтримці в ці місяці", - сказав Анушаускас.

Блокування законопроекту щодо допомоги Україні в Сенаті

Сенат США на голосуванні 8 лютого заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону. За результатами голосування в Сенаті в ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, і 50 були "проти". Загалом потрібно було 60 голосів, щоб розпочалася робота із законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, республіканці висунули умови демократам щодо схвалення допомоги Україні. Йдеться про безпеку кордону. Буквально нещодавно у Палаті представників США представили змінену версію пакету заходів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також забезпечення безпеки кордонів, який було представлено минулого тижня.

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